Au tribunal de Rouen : il était amoureux de son petit-fils...

Il n'avait que 11 ans lorsque son grand-père commença à le toucher. Au début, ce fut des baisers, des caresses… L'adolescent, heurté, pleurait. Qu'importe. Quand le petit-fils se rendait chez ses grands-parents, dans un village du Pays de Caux, le grand-père recommençait. L'adolescent grandit et les attouchements évoluèrent. Peu à peu, il se vit imposer masturbations et fellations. Lorsque le jeune homme protestait, le grand-père recourait au chantage : suicide, menace de tuer les autres membres de la famille… Silence, souffrance.

Or, un jour, au cours d'une violente dispute avec sa mère, le jeune homme, ivre, livra son terrible fardeau. Le 17 avril dernier, le cinquantenaire a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour avoir sexuellement agressé son petit-fils entre 1999 et 2010. Bien qu'il ne soit pas le grand-père naturel de l'enfant, il l'était devenu par son mariage. Ainsi, il l'avait vu grandir et au sortir de l'enfance, il en était tombé amoureux. D'après l'expert psychiatre, le prévenu ne semble pas avoir conscience de toute la gravité de ses multiples agressions sexuelles. "Il se laissait faire. Il ne me repoussait pas. Pour moi, il était d'accord", a-t-il déclaré. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.