Un parcours de l'énergie pour guider petits et grands

Tout comme à la Maison de l'énergie, située dans les locaux du syndicat de l'électricité du Calvados (SDEC), les visiteurs du salon 'Mon habitat” pourront profiter du parcours du même nom. Cette exposition entend sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux thématiques de l'énergie et notamment aux économies qui s'y réfèrent.

Le tracé s'adresse à toutes les tranches d'âges. Il est divisé en quatre thèmes principaux : les ressources, la transformation d'énergie, son acheminement et son utilisation.



