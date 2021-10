A Hérouville, une formation cinéma dès le lycée

Au Collège-lycée expérimental (CLE) d'Hérouville où ils étudient, on les appelle les "Ocavistes", du nom officieux donné à cette option consacré au cinéma et à l'audiovisuel.

L'enjeu est simple : obtenir quelques points précieux en plus pour le bac. D'ici deux mois, les trois lycéens devront avoir entièrement réalisé un court métrage à partir de répliques phares d'un film, en l'occurrence "Drôle de drame", tourné par Marcel Carné en... 1937 ! Ils ont ainsi recréé un décor, une situation et un éclairage, et expliqueront leur cheminement à un jury. L'an dernier, ce même travail leur avait permis de remporter un prix au festival de court métrage de Boulogne-sur-mer !

Parallèlement, chacun devra rendre dans un mois une étude de scènes d'un film sur le thème du désir. "Comment c'est filmé et quelle est l'impression qui s'en dégage : c'est ce que nous devons exprimer", explique Mathias. Pour y arriver, les lycéens auront dû suivre deux ou trois ans de cours théoriques, et assister à la projection de nombreux films au cinéma. Pas si désagréable que ça.