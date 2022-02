La crise grecque en lumière à Hérouville (14)

A l'occasion de cette soirée, le film Khaos sera projeté. Khaos, les Visages Humains de la Crise Grecque aborde, à partir de nombreux témoignages et portraits, la vie quotidienne du peuple grec, avec Panagiotis Grigoriou, historien et blogueur de guerre économique en fil conducteur. Ce road-movie sur des rythmes de jazz et de rap, mène le spectateur de Trikala à l’île de Kea, en passant par Athènes, à la rencontre du citoyen grec, du marin pêcheur au tagueur politique.

Des échanges auront lieu entre les personnes présentes à l'issue de la soirée, en présence notamment de la réalisatrice du film, Ana Dumitrescu. Début de la séance à 20h.