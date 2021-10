Le Havre-Caen (1-1) : un derby qui ne rapporte pas grand chose

Aussi bien au niveau du staff qu'au niveau des joueurs, un appel avait été lancé en coulisses avant le match au Havre pour inviter le onze caennais à se lâcher. Pourtant, au cours des premières trente minutes de ce derby normand, lundi 8 avril, les Rouge et Bleu se sont montrés des plus discrets. "On avait décidé de jouer en 5-4-1 en phase défensive, et 5-3-2 en attaque, analysait le coach caennais Patrice Garande. Mais comme tout le monde n'a pas dû entendre la même chose, ce fut un bordel pas possible".

Dernière acte manqué

Heureusement, dès la 2e minute de jeu, Damien Perquis était à la parade sur sa ligne pour arrêter une reprise de la tête à bout portant de Jonathan Rivierez. Malherbe restait donc dans le match, et commençait à proposer des actions plus construites. Après quelques alertes, Mathieu Duhamel parvint à récupérer un ballon à l'entrée de la surface de réparation avant de le transmettre à Livio Nabab, séché. L'ancien Messin se chargea de transformer le penalty logiquement accordé (0-1, 38e).

Au retour des vestiaires, Alexandre Cuvillier eut la balle du 2-0 au bout des pieds, mais Zacharie Boucher s'interposa superbement (48e). La furia havraise pouvait alors reprendre de plus belle. Logiquement, les Hauts-Normands égalisaient par Bangaly-Fodé Koita (1-1, 81e) qui sautait plus haut que tout le monde.

Les regrets caennais étaient alors d'autant plus fournis au coup de sifflet final que Zacharie Boucher sortit une frappe de Mathieu Duhamel alors que les deux hommes se livraient à un face-à-face épique. Malherbe va devoir encore patienter pour retrouver le podium.