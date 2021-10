Entreprenariat : un premier Café de la Création à Rouen

Ce rendez-vous mensuel s'adresse aux particuliers intéressés par la création d'entreprise mais "pas encore entrés dans un processus de création". Des experts seront présents pour délivrer leurs conseils et favoriser la constitution d'un réseau.

Ce Café de la Création se déroule jeudi 4 avril au Café de l'Echiquier, dans l'Espace du Palais, à Rouen, entre 8h30 et 11h. Il est organisé par sept structures et organismes : le Crédit agricole de Normandie, la CCI de Rouen, la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la Seine-Maritime, la Crea, l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, l'Ordre des experts comptables et le Régime social des indépendants (RSI).