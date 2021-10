Des stars à l'affiche de Beauregard

Soutenu par de nombreux partenaires privés et publics, il s'inscrit déjà aujourd'hui parmi les plus importants de France. Pour pallier aux quelques écueils qui avaient surgi dans l'édition précédente, l'équipe s'est concentrée sur l'amélioration des structures d'accueil. Nul besoin de s'inquiéter, l'offre de restauration a été considérablement accrue, et quant aux jetons de boissons, leur distribution a été multipliée par dix. Au titre de la programmation, Beauregard promet d'être riche en découverte et en surprises.



Mika en vedette

Artistes anglophones et francophones se partageront deux scènes situées aux mêmes emplacements que l'année dernière.

Vendredi 2 juillet, dix artistes dont Féloche, Iggy Pop, Luke, Phoenix, The XX, Ghinzu, Kim Novak, ou encore Trémore seront à l'affiche.

Le samedi, la scène vibrera aux sons du Peuple de l'herbe, Tété, Nouvelle Vague, La Roux, Brigitte Fontaine, Saez, et la star, Mika. D'autres surprises sont attendues. Réservez vite vos places !



