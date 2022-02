Déambulons dans les rues caennaises

C'est dans une farandole incandescente que les membres du 'Drum incandescence” réchaufferont les rues du centre ville. Ce samedi 19 décembre, au départ de la place Bouchard, à Caen, les flammes des cracheurs de feu sur échasses décoifferont les plus téméraires, les jongleurs désarticulés impressionneront petits et grands. Quant aux musiciens et feux d'artifices, ils feront battre les artères du coeur de la capitale bas-normande. La compagnie Sakadé Production promet un samedi soir haut en 'chaleur”.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire