Mariage gay, devenez débatteurs sur Tendance Ouest

Le premier numéro du talk Tendance Ouest "Le Comptoir de l'Info" se déroulera le vendredi 5 avril, en direct, de 12h00 à 13h00 dans l'un des grands studios-auditoriums de la radio Normande.

Chaque semaine, un grand journal reprendra l'actualité marquante de la semaine, commentée par un invité. La Une de l'actualité nationale ou internationale de la semaine sera également commentée par l'invité et les débatteurs et un grand débat entre l'invité et un panel de débatteurs sera animé par Thibault Deslandes autour d'un thème d'actualité .

Le premier invité du "Comptoir de l'Info" sera le député UMP de la Manche Philippe GOSSELIN. Le thème du débat sera le projet de loi autorisant le mariage entre deux personnes de même sexe. Ce projet de loi sera en discussion au Sénat à partir du 4 avril. Philippe Gosselin a été l'un des meneurs de l'opposition à l'Assemblée Nationale contre ce projet.

Vous pouvez intégrer le panel de Tendance Ouest et participer à ce débat en direct

Vous êtes normands, vous aimez l'actualité, vous aimez débattre, vous aimez dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, devenez l'un des débatteurs du "Comptoir de l'Info". Ecrivez-nous à redaction@tendanceouest.com (inscrivez bien votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler) ou appelez Marie au 02.33.05.32.30. Elle vous indiquera la marche à suivre.