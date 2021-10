Le retour des croisières à Cherbourg avec le MSC Magnifica

La saison des croisières a repris aujourd'hui dans le Nord-Cotentin avec l'escale du MSC Magnifica. Sorti il y a tout juste cinq jours des chantiers navals de Saint-Nazaire, le tout nouveau paquebot a choisi Cherbourg pour son voyage inaugural. Long de 294 mètres et capable d'accueillir plus de 2 300 passagers, il avait belle allure cet après-midi sur le Quai de France. A Cherbourg, c'était bien sûr l'événement. Le prélude, aussi, à une année 2010 où l'on attend 25 escales et près de 35 000 passagers.

+ Bonus AUDIO 1 / La compagnie italienne MSC a promis de revenir. Julianno Bossi, le commandant du MSC Magnifica, est d'ailleurs dithyrambique sur Cherbourg et sa région...

+ Bonus AUDIO 2 / 2010 sera une année de croisières bien remplie. A Cherbourg, on a misé sur la diversité des compagnies. Un point essentiel pour Guillaume Hamel, responsable du Club croisière à Cherbourg.

+ Bonus VIDEO / Le reportage de Benoît Merlet, jounaliste à La Manche Libre Cherbourg.