Rouen : l'immeuble Monet-cathédrale offre un magnifique belvédère

L'immeuble Monet-cathédrale se prêtait tout à fait à l'ouverture d'un tel lieu d'observation, sorte de balcon fermé offrant aux touristes une vue imprenable sur le coeur de la vieille ville. Vue de haut, les dentelles de pierre de la cathédrale se montrent sous un jour nouveau.

Dix-neuf mètres de haut

Le Balcon, installé dans l'ensemble Monet cathédrale à 19 mètres de haut, peut accueillir 18 personnes à la fois. Une exposition, constituée de documents d'archives et de photographies inédites du monument emblématique de Rouen, donne également un éclairage inédit du site et de l'antique ville. La scénographie n'a pas oublié non plus le passage tragique de la seconde guerre mondiale qui a vu les bombes déferler sur la capitale de Haute-Normandie, menaçant de détruire complètement le joyau d'architecture gothique.

Les premiers visiteurs ont pu découvrir le site lors des journées portes ouvertes organisées les samedis 23 et dimanche 24 mars dernier. Le balcon sera accessible en visite libre à partir du 9 avril, les mardi et jeudi (hors Armada) de 14h à 17h.