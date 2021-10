Collège Lemière : recours de l'association

Selon son avocat, "le Président du Conseil général ne peut légalement décider seul de la fermeture du collège Lemière. L'assemblée départementale – et non pas son président - n'a d'autre pouvoir que celui de proposer une fermeture de collège. D'autre part, il ressort de l'analyse à laquelle s'est livrée l'avocate de l'AMCL que les services départementaux de l'Education nationale commettent une illégalité en pensant pouvoir accompagner la fermeture du collège, et ce alors même que le Préfet ne s'est pas encore prononcé."

Des recours ont été déposés mardi 26 mars devant le Tribunal administratif de Caen.