Internet à très haut débit : un lieu gratuit pour se former à Caen

Le Conseil général du Calvados a engagé cette année dans le département le plus important programme public de déploiement de la fibre otique en France. En parallèle, vendredi 22 mars, le président du Conseil général Jean-Léonce Dupont (notre photo) a inauguré à Caen un "Rond-point numérique".

C'est un espace d'échanges, de sensibilisation, d'expérimentation et d'appropriation des usages de l'internet à très haut débit. Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, il propose, dans un lieu convivial, d'apprendre à utiliser les outils innovants, mis à disposition en libre accès, de se former aux technologies de l'information et aux nouveaux services nés grâce au très haut débit. Il permet également de participer à des ateliers de création ou des conférences et démonstrations.

Pratique. 23-25 boulevard Bertrand à Caen. Tél. 02 31 57 13 57. Ouvert le mardi de 12h à 14h et de 16h à 17h30, le mercredi de 10h à 17h et le vendredi de de 12h à 14h et de 16h à 17h30. www.lerondpointnumerique.fr