Hockey : Caen fixe ses priorités pour le mercato

"L'objectif est de garder un maximum de joueurs pour perdre le moins de temps possible afin de préparer au mieux la saison prochaine, explique l'entraîneur Luc Chauvel. Signer un nouveau contrat ne se fera qu'avec un joueur sur qui on fera un pari. Nous sommes sur un profil de joueur qui ne lâche rien, qui a une marge de progression et qui est prêt à travailler sur du long terme. Il faudra certainement deux ou trois joueurs en plus pour apporter un souffle nouveau et ne pas tomber dans la routine, mais c'est tout."

Côté étrangers, la priorité est de conserver les deux meilleurs buteurs que sont Thiery Poudrier et Jean-Christophe Gauthier. "Une offre leur a été proposée. À eux de décider maintenant." Côté français, la question budgétaire constitue l'élément déterminant. "Financièrement, nous sommes obligés de faire les bons choix, autant sportifs qu'humains."