Seine-Maritime : grand nettoyage de printemps au bord des routes

"De plus en plus, les usagers laissent au bord des routes des détritus de toutes sortes, allant des seringues, des bouteilles remplies d’urine, aux encombrants, explique le Conseil général. Ces abandons de déchets rendent chaque jour plus pénible le travail des agents d’exploitation du Département, employés à maintenir quotidiennement en bon état de propreté le domaine public".

C'est la quatrième année que le Département de Seine-Maritime lance cette opération, baptisée "coup de propre", qui vise à alerter la population sur la pollution quotidienne du bord des routes. En 2012, les agents ayant participé à la pêche aux déchets avaient récolté 160 m3 d'ordures ménagères, 230 m3 d'emballages divers, 125 m3 d'encombrants, 9.500 bouteilles de verre et 1.300 bouteilles d'urine (ces dernières sont généralement jetées sur le bord de la route par des chauffeurs-routiers préférant assouvir leurs besoins naturels tout en roulant).