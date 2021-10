La Brèche s'ouvre sur le cirque

Organisé en partenariat avec 15 structures culturelles de la région par La Brèche, théâtre cherbourgeois, Spring met en avant les nouvelles formes de cirque. Du 19 mars au 10 avril, 15 spectacles seront joués en salle ou sous chapiteau chauffé dans un cadre convivial et vivifiant.



Du cirque au printemps

En choisissant le printemps, l'équipe organisatrice a souhaité se démarquer de la période classique du cirque qu'est l'hiver. Il ne s'agit pas ici d'un cirque traditionnel. Si les jeunes artistes se sont appropriés les codes du cirque traditionnel, il n'en demeure pas moins qu'ils les ont considérablement revisités. Dans Pouf, la poésie est omniprésente. Sur scène, trois artistes jonglent avec des objets mous. Cela peut paraître insolite mais, la dimension poétique procurée par ces polochons et autres coussins permet d'explorer les contradictions du jonglage en s'éloignant des techniques traditionnelles. Dans un autre registre, Cabaret s'inspire des cabarets des années 30 en évoquant des sujets brulants tels que l'avenir du monde et celui des hommes. On traverse le monde contemporain à travers le jeu corporel d'une femme transformée en chiffon et dont le squelette a pris un coup de mou irréversible. S'il est un spectacle à ne pas manquer, c'est bien Le grand C. Cirque acrobatique de taille XXL avec 18 acrobates en scène, ce spectacle repousse les limites de l'apesanteur. La simplicité dans le rapport au corps est omniprésente, les artistes explorent de nouvelles voies dans la technique du lancer, de la chute, de la construction des colonnes et pyramides humaines. Mignon Palace a ceci de particulier qu'il a inauguré le nouvel espace du théâtre La brèche en 2006. L'auteur recherche le temps perdu dans une salle de cinéma bal catch théâtre vaste programme. Retrouvez tout le programme sur le site : www.festival-spring.eu. Les réservations sont ouvertes, renseignements, tél. : 02 33 88 43 73.



