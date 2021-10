Tribunal de Rouen : il s'approvisionnait en héroïne aux Pays-Bas

Les faits se sont déroulés à Duclair, Maromme et Le Houlme entre janvier 2008 et mars 2009.

Début 2009, les premières personnes, auditionnées par les gendarmes de Duclair, avaient dénoncé un trafic d'héroïne mettant en cause D. D. et sa compagne, à Maromme, héroïnomanes. Entre 2008 et 2009, il avait acheté environ un kilo d'héroïne auprès de trois personnes. Sous traitement de substitution, il avait également cédé quelques unes de ses boîtes de Subutex, à 5 € la boîte.

P. M., l'un de ses dealers, était également jugé. "Je revendais à 5 ou 6 personnes. Mais, je n'ai plus les noms en tête. Depuis, j'ai laissé tout ça de côté !", a-t-il expliqué aux juges. Enfin, dans le cadre de cette affaire, un troisième homme, l'importateur "d'héroïne", avait fini dans les mains de la police. Entre janvier 2008 et mars 2009, il aurait effectué 12 voyages en Hollande.

Lui et D.D. ont été condamnés à 18 mois de prison dont 14 avec sursis et deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Quant au co-prévenu, il a écopé de 18 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 2 ans.