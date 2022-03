L'opéra Eugène Onéguine au théâtre

Compositeur en tout genre, doté d'un grand sens de la mélodie, Tchaïkovski s'est illustré par ses symphonies, suites, ballets et concertos. Eugène Onéguine est un exemple bien connu d'opéra lyrique. Son livret suit l'original de Pouchkine de très près en gardant beaucoup de sa poésie, à laquelle Tchaïkovski ajouta une musique de nature dramatique. L'histoire est celle d'un héros égoïste qui ne vit que pour regretter le rejet de son amour par une jeune femme et qui s'engagera dans un duel fatal contre son meilleur ami. La mise en scène raffinée de Jean-Yves Ruf, bassoniste de formation, offre un spectacle de toute beauté interprété par des chanteurs et danseurs de différents horizons. Au théâtre de Caen, jeudi 4 et samedi 6 mars à 20h.

Tel : 02 31 30 48 00.



Galerie photos