LFB : Mondeville rechute contre Basket Landes

Après deux succès convaincants, l'équipe bas-normande a replongé violemment contre Basket Landes (50-59). "On n'a pas montré grand-chose, constate Hervé Coudray plus fataliste qu'énervé. Le problème est surtout mental. Je pense qu'on a pris un coup sur la tête avec la blessure de Laeti (Kamba) jeudi. Les bonnes joueuses serrent les dents et se serrent les coudes. Ce n'est pas ce que nous avons fait. J'ai plutôt le sentiment qu'on a baissé la tête."

Une demi-finale à jouer

Les Mondevillaises se sont accrochées pendant un quart-temps, mais elles n'ont jamais semblé en mesure d'inverser la tendance rapidement dessinée. Seules Mima Coulibaly et Giedre Paugaite, 14 points chacune, ont livré une prestation assez conforme à leur niveau de jeu. Les autres n'ont nullement répondu aux attentes. Mondeville a couru après le score pendant 36 minutes, concédant jusqu'à 13 points de retard en début de deuxième mi-temps (30-43, 25'). "Ce n'était pas un bon match, reconnaît KB Sharp. La défense n'était pas trop mal, mais on a manqué de solutions en attaque. On a aussi eu beaucoup de tirs ouverts qu'on n'a pas rentrés. Nous n'étions pas dans le match, nous n'avions pas de rythme. Nous n'avons pas joué ensemble."

Même en livrant une prestation atone, les Mondevillaises sont revenues à trois points de leurs adversaires en milieu de quatrième quart (46-49, 35'). Elles n'ont pas su capitaliser sur ce retour, encaissant dans la foulée un 8-0 fatal. La rébellion avait été de très courte durée. Dixième du classement, l'USOM ne peut ni prétendre au Challenge Round ni craindre une descente. Le seul enjeu de sa fin de saison, mais il est de taille, réside dans la Coupe de France. Mercredi 27 mars, Mondeville jouera une place en finale contre Nantes. "Qu'a-t-on envie de faire de cette demi-finale ? Si on montre aussi peu d'enthousiasme et d'envie que ce (vendredi) soir, peu importe l'adversaire, ça va être difficile", prévient Hervé Coudray. L'enjeu poussera peut-être les Mondevillaises à se surpasser...