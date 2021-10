Vues au salon de genève : les dernières tendances automobiles

La grande nouveauté chez Renault ? la Captur, destinée à remplacer avantageusement le Modus. Ce petit crossover, qui ressemble à une Clio surélevée, viendra chasser sur les terres du Nissan Juke, et de la Peugeot 2008. Renault a également présenté la Clio GT, une sportive accessible aux lignes originales, a remis le robuste Kangoo à la page en actualisant son style, son équipement et ses motorisations, et a doté le Scénic III d’un superbe museau à longues moustaches noires et chrome qui offrent désormais une personnalité bien affirmée à ses principaux modèles. Le cousin Nissan sort quant à lui une Note deuxième génération, dotée d’équipements de technologiques jamais vus dans sa catégorie. Et Dacia, troisième larron du groupe, offre au nouveau break Logan MCV2 un vrai hayon légèrement incliné qui efface son aspect monacal.

Citroën a retouché sa C3, avec notamment une calandre inédite et un bouclier remanié. Peugeot a livré tous les détails de son crossover urbain 2008 au joli décroché de toit.

Chez Volvo, l’heure est au grand nettoyage de printemps. Les familiales S60 et V60, les beaks X60 et XC70, les routières V70 et S 80 sont passées dans les mains du chirurgien esthétique. Une réussite.

Signalons encore les premiers pas en Europe du chinois Quoros avec sa Berline 3, le lancement par Volkwagen de sa sympathique Cross Up ! et de sa nouvelle Golf GTD, Hyundai a présenté son Grand Santa Fe, Skoda son octavia Combi, Suzuki son SX4 et Toyota son i-Road, concurrent du Twizy Renault.