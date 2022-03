DS 3, le raffinement selon Citroën

Citadine chic, la DS3 est le premier maillon d'une gamme inédite 'Distinctive Spirit' - l'esprit de distinction - qui comprendra à terme trois modèles, pour permettre à Citroën de proposer des autos plus raffinées, en plus de ses productions habituelles. Dès le premier regard, cette variante de la dernière C3 affiche clairement sa différence, au travers d'un style foncièrement... 'décoiffant', avec gueule de squale et montant central en profil d'aileron de requin. C'est un véhicule de conquête et, chez le constructeur français, on ne fait pas mystère d'avoir pris pour inspiratrice la Mini de BMW, au succès international retentissant. Du reste, Fiat l'a aussi fait avec sa 500. Mais la DS3 n'a pas recours aux mêmes armes, utilisant un sex-appeal à fleur de tôle sculpté dans le modernisme. La DS3 offre une habitabilité et un coffre supérieurs à la Mini 3 portes, la carrosserie qui plaît le plus. La DS3 fait 'moteur commun� avec certains blocs essence de la Mini, alors que les deux diesel sont des HDi maison.



Une personnalisation poussée

Pas de surprise sur les autres aspects de la fiche technique, car la DS3 reprend les bases de la C3 de seconde génération. Mais avec une reconfiguration des réglages qui tonifient la dynamique. A ce comportement typé fait écho un programme d'individualisation poussé évidemment optionnel - qui permet à chaque client de concocter sa voiture selon ses goûts et sa fantaisie, tant en présentation extérieure qu'intérieure. Avec un faisceau de possibilités qui laissent pantois. Mais sans pousser ce jeu onéreux jusqu'au bout, les trois niveaux de finition (Chic, So Chic et Sport Chic) débouchent, par les seules combinaisons des garnissages intérieurs, sur une citadine qui justifie pleinement son appartenance à cet esprit haut de gamme revendiqué par Citroën. Sièges avant en cuir enveloppant bien le corps, joli volant et bonne ergonomie d'ensemble se parent en effet d'une qualité d'exécution jusqu'alors inconnue sur les citadines “made in France”. Et au volant, la critique n'a pas davantage sa place ! Difficile d'être déçu, aux commandes de cette sprinteuse dans l'âme, capable d'escalader des montées de col en sixième, tout en pulsant encore. Ou d'avaler les épingles avec maestria. Car cette séductrice possède assurément le talent d'avancer dans une certaine sportivité, mais sans jamais donner l'impression d'être plus délicate à manier qu'en ville, son autre royaume.



REPERES

Entre passé et avenir: DS. L'association de ces deux simples lettres évoque chez Citroën un passé glorieux. Mais, au grand dam de ses admirateurs, les stratèges de la marque au double chevron n'ont jamais sacrifié à la nostalgie facile depuis sa reprise par Peugeot dans les années 1970. La nouvelle gamme

“Distinctive Spirit” - DS3, DS4 et DS5 -, s'inscrit délibérément dans l'avenir.



Personnalisation ! : A l'instar de son inspiratrice, la Mini, la DS3 arbore quasi obligatoirement une peinture bicolore, avec six exceptions à cette règle sur 76 propositions de robes différentes ! Le toit peut s'orner d'un décor à la thématique variée, “ethnique”, “peau de zèbre” ou “petits pois”, à accorder à 100 autres possibilités, de la couleur des rétroviseurs aux jantes alliage, en passant par les tapis de sol. Une exclusivité qui a un prix.



Prix : essence de 15 400€ (1.4 VTi 95 ch Airdream Chic) à 20 000€ (1.6 THP 150 ch Sport Chic). Diesel de 18 900€ (1.4 HDi 70 ch Attraction) à 21 200€ (1.6 HDi 110 ch FAP Airdream Sport Chic).



Verdict : 16,5/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d'usage ***

Séduction/Prix ***





