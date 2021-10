Suivez les tendance actuelles de l'aménagement du jardin

On apprécie les espaces graphiques épurés ainsi que le style authentique servi par des matériaux contemporains.

Le mélange des matières et des formes est à l'honneur sous le soleil. Et c'est là le gros atout des nouveaux matériaux qui jouent divinement les faussaires. La pierre et le béton imitent à merveille la pierre naturelle ou les veines du bois pour une allée aussi imputrescible qu'antidérapante.

Jeux de dalles

Dans sa version classique et design, elle se présente sous forme de dalles de pierre de grande taille qui agrandissent visuellement l'espace. Très tendance, les lits de galets dans lesquelles les dalles s'enchâssent en solo ou par deux ou trois, à la façon d'un puzzle. La pierre renoue aussi avec sa forme originelle grâce à des dalles aux contours irréguliers et à l'aspect accidenté qui rappellent la pierre basaltique.

Dallage emboîtable scellé ou jalonné au fil de la promenade sous forme de pas japonais à même le sol, ou posé comme autant d'îles sur une rivière de graviers, ces pierres forment un sentier très romantique. En harmonie avec les plantes graphiques qui demandent peu d'entretien comme les graminées, ou agencées avec des plantes de rocailles, ces allées invitent au voyage.

Entre hier et aujourd'hui

Le bois n'est pas pour autant exclu de l'aménagement du jardin. Au contraire, il reste une valeur sûre. Il s'impose dans les jardins design où il se marie avec l'ambiance minérale, où il côtoie la pierre et les allées de béton. On l'apprécie en version composite pour sa bonne tenue extérieure et sa durabilité, notamment pour les lames de terrasse et le mobilier.