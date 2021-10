Pour une boule de 16 tranches



Préparation : 15 mn

Cuisson : de 35 à 40 mn





Ingrédients :

200 g de farine tamisée

200 g de farine complète

1 cuil à café de levure

chimique

35 g de raisins secs

grossièrement hachés

2 cuillères à café de graines

de cumin

30 cl de yaourt dilué

dans 10 cl d’eau

2 pincées de sel



Faire chauffer le four à 190°C (th. 5-6). Dans une grande jatte, mélanger la farine tamisée, la farine complète, la levure, le sel, les raisins secs et les graines de cumin.

Incorporer le yaourt dilué et mélanger. Placer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné et la travailler à la main pendant quelques minutes jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Former ensuite une boule ; faire sur le dessus une incision en forme de croix avec un couteau pointu. Placer le pain sur la plaque du four légèrement farinée et le faire cuire pendant 35 à 40 mn. Laisser refroidir.