Ouistreham, un port apprécié des routiers

Les yeux fixés à la télévision fixée au mur, Ramón Vasquez-Sanchez laisse s'égrener les minutes qui le séparent de son embarquement. Comme des milliers de chauffeurs routiers qui transitent chaque année par le terminal transmanche du port de Caen-Ouistreham, il a l'habitude d'attendre. Quelques heures, parfois toute une journée : le temps qu'il récupère ses heures de route.



Une fois leur réservation enregistrée par les équipes de la Brittany Ferries, lui et ses collègues vaquent à leurs occupations. Certains passent leur temps sur leur ordinateur, d'autres au téléphone. C'est pour rendre ces moments plus confortables que les personnels du port de Caen ont récemment œuvré à l'extension du terminal, en séparant le flux de voitures de tourisme de celui des camions.

"Des ports que je fréquente, c'est celui qui me convient le plus"

Des équipements à destination exclusive des conducteurs routiers ont été mis en place : une nouvelle salle d'attente équipée d'un distributeur, d'une caféteria et d'écrans de télévision, une connexion wi-fi... Côté sanitaires, c'est toute une batterie de nouvelles douches et de toilettes qui ont remplacé les sanitaires vieillissants.



Pour Ramón, qui ne vit que deux jours par semaine chez lui, dans le sud-est de l'Espagne, ce confort est loin d'être superflu. "Des ports que je fréquente, c'est celui qui me plaît le plus", explique t-il dans un espagnol rapide. "Il n'y a pas toutes ces commodités ailleurs, ça me change de toutes ces heures passées dans l'habitacle de mon camion. Mais c'est surtout l'un des terminaux les plus sécurisés. Ici, je peux me reposer tranquillement, sans risques. Si je pouvais dormir là tous les soirs, je le ferais volontiers" !

Au fond de la salle, deux autres conducteurs boivent café et soupe autour d'une table haute. Il approuvent : "L'amélioration est notable pour ceux qui préfèrent rester dans leurs véhicules comme pour les autres. Ceci dit, le bar le plus proche est encore à plusieurs centaines de mètres du port... Mais c'est quand même mieux qu'au Havre ou à Dover" (Douvres), reconnaissent Phil et Steve, deux Brittaniques de 59 et 56 ans.

"La "French touch" nous démarque de tous nos concurrents"

Embarqués à bord d'un des deux navires de la Brittany Ferries en partance d'Ouistreham, les routiers profitent des mêmes services que les passagers lors de la traversée. Ils bénéficient même de quelques avantages financiers en matière de restauration, sont rassemblés dans des cabines à couchettes et sans hublot, mais dans les secteurs les plus calmes du bateau.

"Ce sont des avantages de notre prestation", souligne David Mercier, responsable fret de la compagnie maritime. "Ces quelques heures de transit sont comptées comme temps de repos. Les conducteurs peuvent ainsi repartir directement à leur arrivée en Angleterre, sans avoir à attendre de nouveau. Autre avantage : presque tout notre personnel est français. Cette "French touch" nous démarque de nos concurrents".

Fréquentation

Le fret représente environ 25% du trafic du terminal transmanche du port de Caen. En 2012, 103 143 camions s'y sont succédé. Environ 80.000 chauffeurs empruntent la traversée à bord d'un des deux navires de la Brittany Ferries, dont près d'un tiers en provenance de le péninsule ibérique, et 40% du marché anglais.



Avantages

A quai, les chauffeurs routiers disposent désormais de leur propre circuit de circulation. Des salles d'attente et de réservation leur sont réservées. A bord, les conducteurs bénéficient de café gratuit, et d'un rabais de 50% sur la restauration. Leurs cabines, situées au calme, sont systématiquement équipées de couchettes.



Concurrence

Parmi les avantages de Ouistreham figurent le départ tardif de 23h, et sa situation géographique pour les entreprises de l'ouest français.