La préfecture demande aux établissements publics de dégager leurs toits

La Préfecture du Calvados demande à tous les responsables d'établissements recevant du public et plus largement de structures présentant des toitures à forte portée et pentes faibles de procéder au déneigement de leurs structures afin de prévenir tout risque d’effondrement.



"De même, les maires doivent y apporter une grande vigilance et prendre, si nécessaire, des arrêtés de fermeture au public dès la situation l'exige", précise la préfecture.