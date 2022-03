La Seine maritime paralysée par la neige qui va continuer à tomber

La Normandie s'est réveillée à nouveau sous la neige ce mardi 12 mars au matin. Etant donné les prévisions météorologiques, le préfet de Haute-Normandie appelle à la plus grande prudence et recommande de ne prendre la voiture qu'en cas d'absolue nécessité. En effet, Météo-France prévoit de nouvelles chutes de neige (jusqu'à 5 centimètres) jusqu'au milieu de l'après-midi. Etant donné les conditions de circulation très difficiles, plus de 600 personnes ont dû être accueillies dans différentes mairies de Seine Maritime.

Un arrêté d'interdiction a été promulgué pour les véhicules de transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du réseau routier secondaire du département. La circulation des transports collectifs de ramassage scolaire est interdite pour la journée d'aujourd'hui et de demain, mercredi 13 mars.

La neige a également bloqué le trafic ferroviaire en Haute-Normandie. Seuls les trains reliant Rouen et Paris Saint-Lazare sent assurés.