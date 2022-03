Squash : Le club s'installe à Louvigny

Venus partager cet événement, Grégory Gautier, champion du monde de squash en 2009, et Thierry Lincou champion du monde en 2004-2005, soulignent 'la qualité des installations”. Les enfants du club ont pu pour l'occasion, se mesurer à eux. En 2007, lorsque Christine Durand, directrice du club de squash caennais depuis 27 ans, se voit refuser le renouvellement de son bail, rue du 11 novembre à Caen, elle fait le pari de lancer ailleurs un nouvel établissement. Elle trouve à Louvigny écoute et emplacement. Le projet voit le jour. Aujourd'hui, quatre mois seulement après la pose de la première pierre, l'espace sportif de 2 400 m2 propose huit courts de squash, une salle de fitness, une autre de musculation, trois terrains de badmington et un restaurant. Renseignements : www.prairie-squash.com



