Hockey : Rouen remporte son premier match des play-offs

Finie, la saison régulière, les play-offs ont débuté. Les Rouennais ont entamé leur quart de finale mardi 5 mars par une victoire, face à Morzine-Avoriaz (5-1). Ce mercredi 6 mars, les deux équipes s'affronteront une deuxième fois, toujours sur l’île Lacroix.

Le troisième match aura lieu vendredi 8 mars à Morzine. Si un quatrième match devait se jouer, il aurait lieu le samedi 9 mars, toujours à Morzine.

Cette saison, Dragons et Pingouins se sont affrontés uniquement en championnat et le bilan apparaît équilibré avec une première victoire pour les Rouennais (4-1) au match-retour. Après quinze jours sans compétition, les joueurs de Rodolphe Garnier doivent relancer la machine. Et ils semblent bien partis.