Roller hockey : les Conquérants joueront les barrages de maintien

Caen jouera les barrages de maintien le premier week-end de juin, sauf cas de figure improbable. "C'est pratiquement mort", reconnaît Antoine Rage. Samedi 2 mars, l'entraîneur-joueur caennais s'exprimait pourtant d'une voix plus apaisée que deux semaines plus tôt, quand son équipe avait explosé à Villeneuve-la-Garenne (14-5).

Cette fois, il avait peu de choses à reprocher à ses partenaires, si ce n'est des petites erreurs lourdes de conséquences. Dominateur pendant la totalité de la rencontre, Caen s'est laissé surprendre en contre-attaque par quelques fautes d'inattention.

"On a manqué de réussite et on est tombé sur un très bon gardien, celui de l'équipe de France. Ca peut être paradoxal, mais c'est un des matchs repères cette saison. C'est satisfaisant d'avoir réussi à imprimer notre jeu pendant cinquante minutes sur ce match couperet." La conséquence de cette défaite est néanmoins impitoyable. Caen restera ancré à l'avant-dernier rang, sauf grande surprise.

"Par rapport à ce qu'on a produit cette saison, à notre irrégularité, on est à notre place, ne cache pas Antoine Rage. On a un potentiel qu'on n'a pas su exploiter, notamment par manque de leaders." Samedi 9 mars, Caen se déplacera à Paris XIII, une équipe qu'il avait battue au match aller (6-5). La saison régulière se terminera le 6 avril par un voyage à Angers.