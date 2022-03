[CINEMA] Lovely Bones

Aujourd'hui , parlons du dernier film de Peter Jackson, le réalisateur du seigneur des anneaux , avec une nouvelle adaptation littéraire. C'est « Lovely Bones ».













L'histoire d'une jeune fille assassinée qui, depuis l'au-delà, observe sa famille sous le choc de sa disparition et surveille son meurtrier, ainsi que la progression de l'enquête...







Pour poser les choses, je n'ai pas lu le livre « la nostalgie de l'ange » dont est tiré le film. Mais ça donne envie de le connaître car bon sang quel film!

Difficile de ressortir indemne de la séance. C'est un film bouleversant, rempli d'émotions à l'état brut. Un film poétique avec une certaine vision de la vie après la mort non dénué d'onirisme. On est touchés par la vie de la famille de Suzie après son assassinat. Difficile de se remettre après une telle épreuve.

On est aussi plus que mal à l'aise lorsqu'on aborde le meurtrier. La musique et la façon de filmer nous troublent et nous dérangent.

Cela est dû également à une prestation d'acteurs remarquable.







Mission réussie pour ce voyage dans l'au-delà avec Suzie. Peter Jackson nous prouve une nouvelle fois qu'il possède un incroyable talent.

Méfiez vous, des larmes pourraient bien vous échapper lors de la séance.







Lovely Bones, un grand film de ce début d'année, à voir depuis mercredi au cinéma.