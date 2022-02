Téor : réouverture de stations à Canteleu

Les travaux, entrepris par la Crea, ont débuté l'été dernier. Les huit stations Teor se trouvant dans la commune de Canteleu vont être réaménagées afin de permettre aux usagers de retrouver les prestations du Teor : informations voyageurs, mise aux normes des quais...

Les stations Touyé, Dimas, Provence et Hôtel de Ville Jean-Jaurès seront remises en service dès lundi 4 mars. De fait, les arrêts provisoires installés dans les avenues Pierre Corneille, Buchholz et Place du Marché seront supprimés. Le système d'information des voyageurs ne sera par contre remis en service qu'en septembre, et le revêtement en asphalte réalisé lorsque la météo sera plus clémente.

Ces nouveaux aménagements ont également entraîné de petites modifications en ce qui concerne la circulation : des cédez-le-passage et un stop ont été installés pour les voitures venant des ruse Président Sénard et Louis Pasteur, le Teor étant prioritaire.

Les travaux sur les autres stations se poursuivent : celle de Prat est concernée dès lundi 4 mars, obligeant la mise en place d'une déviation pour le Teor à partir de la côte Guy de Maupassant. La suite des travaux, concernant les stations Pissaroo, Bizet et Monet se poursuivront jusqu'à l'été.

Tout devrait être complètement aménagé pour septembre 2013.