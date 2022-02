Le Bac de Duclair va devenir payant pour les poids lourds

De nouvelles modalités d'exploitation du Bac de Duclair ont été déterminées. Ainsi, à partir du lundi 4 mars, l'interdiction donnée aux poids lourds de circuler lors des heures de pointe sera levée. Elle sera remplacée par une priorité laissée aux véhicules légers et aux transports scolaires.

Enfin, à partir du second semestre 2013, une tarification va être mise en place sur la traversée de Duclair, parallèlement à la mise en place de l'écotaxe sur le trafic routier. Pour les engins agricoles de proximité, les transports en commun et les véhicules de secours la traversée demeurera gratuite et permanente.

Une étude concertée devrait être menée prochainement sur l'avenir du bac 21. Enfin, dès 2014 des travaux d'entretien seront effectués sur le bac 13.