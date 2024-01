Neige. Les poids lourds, le ramassage scolaire et les transports collectifs interurbains interdits à la circulation

Alors que le département de Seine-Maritime est placé à partir de cette nuit, mardi 16 janvier, en vigilance Orange Neige verglas, les services de l'État ont pris plusieurs arrêtés d'interdiction de circulation. Sont concernés les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du réseau routier seinomarin à compter de 20 heures, mardi 16 janvier, et jusqu'à nouvel ordre. De plus, "la circulation de l'ensemble des transports de ramassage scolaire et les transports collectifs interurbains (entre agglomérations) sont interdits, ce mercredi 17 janvier", poursuit la préfecture de Seine-Maritime.

D'après le dernier bulletin de vigilance de Météo France, des pluies verglaçantes sont bien attendues sur les territoires placés en vigilance orange. "Le risque prend fin d'ici l'aube mercredi (17 janvier)", précise Météo France, à l'exception des départements de Seine-Maritime et de l'Eure "où les précipitations conserveront un caractère hivernal en journée".

L'épisode neigeux est attendu, lui, à partir du milieu de l'après-midi de mercredi 17 janvier sur toute la Normandie avec des hauteurs de neige de 5 à 10 cm localement 15 cm sont attendus sur l'est de la région.

Salage préventif prévu en soirée

De son côté le Département de Seine-Maritime, en charge des routes, procède, à partir de 20 heures ce mardi 16 janvier, à une opération de salage préventif des axes routiers du territoire. Selon la collectivité, 30 saleuses et une quinzaine de patrouilleurs sont mobilisés en plus des astreintes soit environ 90 personnes.

Le réseau Astuce à Rouen vient aussi de communiquer que la Métropole Rouen Normandie a pris la décision de suspendre la circulation des lignes scolaires (100, 200, 300), des lignes Allobus qui desservent les établissements scolaires ainsi que le service Filo'r.