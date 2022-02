Les parlementaires UMP ornais rencontrent l'interprofession bétail et viande

A l’occasion du Salon de l’agriculture, la députée de l'Orne Véronique Louwagie et le sénateur Jean-Claude Lenoir ont participé à un petit-déjeuner de travail ce mardi 26 février 2013, avec Dominique Langlois, Président d’Interbev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes), et des représentants de la filière viande.