Par exemple, une entrée ou un dessert à partir d’un euro. "Notre système allie le prix et la liberté de choix" explique Jacques Godey, le directeur. En effet on peut choisir entre seize plats chauds au minimum tous les jours de l’année, même le dimanche. Et s’informer grâce au journal Tendance Ouest.

Pratique. Centre Commercial Hérouville. Tél. 02 31 95 35 60.