Tribunal de Rouen : six anciens héroïnomanes à la barre

Le 7 décembre 2007, un témoin, anonyme, dénonce un trafic d'héroïne sur la commune de La Mailleraye-sur-Seine. Un dénommé Sébastien avoue "avoir été initié" par un certain Loïc par l'intermédiaire duquel il a connu Cédric. Ce dernier les approvisionne en héroïne. De février à septembre 2008, Cédric vit chez Loïc, puis de janvier à juin 2009, c'est Jérôme qui l'héberge. Ils deviennent ses hôteliers mais aussi ses "nourricières". Tantôt il "planque" les stupéfiants dans la chambre, tantôt dans la caisse à outils. En parallèle, les gendarmes reçoivent les confidences d'un autre client de Cédric...

Un trafic juteux

D'écoutes en auditions, les enquêteurs procèdent à une vague d'interpellations en juin 2009. Six personnes, héroïnomanes, sont arrêtées. Parmi elles, Cédric, Loïc, Jérôme, Sébastien ainsi qu'un couple de jeunes parents. Leurs domiciles sont perquisitionnés. Chez l'un, les forces de l'ordre récupèrent 25,7g d'héroïne et 200 €, chez l'autre 500 g et près de 12 000 €, chez le couple, ils retrouvent 136 g et 95 €. Ce trafic, plutôt juteux, remonte à début 2007 et porte sur plusieurs kilos d'héroïne qui ont été achetés, revendus et consommés à la Mailleraye, Léry, Brionne et Grand-Quevilly. Les six inculpés ont un point en commun : celui d'être "accro" à l'héroïne. Ainsi, Cédric consommerait quotidiennement 3 à 5 g d'héroïne.

Trois ans et demi après leur interpellation, les six prévenus se retrouvent face au tribunal correctionnel de Rouen. Les visages sont marqués, leurs propos, détachés. Quoique le contrôle judiciaire les en obligeait, tous ont fourni d'importants efforts pour parvenir à se sevrer. Ils sont aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, en voie de réinsertion socioprofessionnelle.

De 6 mois à trois ans de prison avec sursis : telles ont été les peines prononcées à l'encontre des six inculpés.