Découvrez le nouveau clip des Enfoirés 2013

Découvrez le clip officiel des Enfoirés 2013 ! La troupe interprète l'hymne original "Attention au départ". Dans ce nouveau titre inédit, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, on retrouvera les voix de Chimène Badi, Nolwenn Leroy, Zaz, Shy’m, Natasha St Pier, Pascal Obispo, Patrick Fiori, Garou et les chœurs des Enfoirés.