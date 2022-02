Dans le procès du meurtre de la petite Clara 4 ans, sous les coups violents de son beau père, à Glos La Ferrière, en février 2010, l'avocat général requiert 28 ans de détention avec une période de sureté de 18 ans, un suivi socio judiciaire sans limitation de durée et la privation des droits civiques et civils et de famille. Le verdict est attendu dans la soirée.