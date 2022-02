Une Saint-Valentin en compagnie de "Dexter"

Le serial killer incarné par Michael C. Hall revient pour sa septième et possible avant-dernière saison, qui débute exactement où s'est arrêtée la précédente. Les nouveaux épisodes se concentrent davantage sur la relation entre l'expert en hémoglobine de la police de Miami, tueur en série à ses heures perdues, et sa soeur Debra.

Cette salve s'est achevée le 16 décembre dernier aux États-Unis, sur la chaîne Showtime, avec un record d'audience s'élevant à 2,75 millions de téléspectateurs. En moyenne, la septième saison a passionné 2,2 millions d'abonnés.

"Dexter" reviendra plus tôt que prévu à la télévision américaine. Attendue à la rentrée, la huitième saison a été avancée au 30 juin par Showtime, qui n'a pas encore décidé s'il s'agira de la dernière salve.