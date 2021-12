Dexter et Maison Close en février sur Canal +

Le serial killer incarné par Michael C. Hall présentera sa septième et avant-dernière saison qui s'ouvrira exactement où s'est arrêtée la précédente. Les nouveaux épisodes se concentreront davantage sur la relation entre l'expert en hémoglobine de la police de Miami, tueur en série à ses heures perdues, et sa soeur Debra.

Cette salve s'est achevée le 16 décembre dernier aux Etats-Unis, sur la chaîne Showtime, sur un record d'audience s'élevant à 2,75 millions de téléspectateurs. En moyenne, la septième saison a passionné 2,2 millions d'abonnés.

En février 2013, Canal+ programmera également la deuxième saison de sa création originale historique "Maison close". La série sur les aventures des femmes du Paradis, maison close luxueuse de Paris en 1871, s'apprête à connaître un destin américain, via son adaptation façonnée par HBO et Mark Wahlberg.

Le mois de mars laisserait place à la série américaine "The Last Resort". Prévue en deux volets de 90 minutes, l'adaptation du roman de Jean-Christophe Grangé "Le Vol des cigognes" occuperait les soirées du 21 et 28 janvier.