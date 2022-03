Catherine Deneuve, récitante d'aphorismes snobs sur Arte à la rentrée

Avec plus de 180.000 abonnés, le compte Twitter de Loïc Prigent, producteur de l'émission de mode "Habillé(e)s pour " diffusée sur Canal+, est alimenté quotidiennement de sentences et expressions souvent aussi hilarantes que consternantes, entendues dans les défilés et le milieu de la mode.

"J'avais des propositions et j'ai dit non à tout, sauf si c'est Catherine Deneuve. Et du coup, elle a accepté ! ", a indiqué Loïc Prigent sur le site PureMédias.

"Donc, on s'est retrouvé à filmer Catherine Deneuve interprétant les tweets sur Arte, à la rentrée prochaine pendant les défilés de mode ", a-t-il raconté.

"Je ne suis pas littéraire, je ne suis pas scientifique, je suis mode", "Je bosse à la télé. Ce qui veut dire que je fais ce que tu fais pendant ton temps libre, mais de façon salariée ", "C'est un manteau à cent SMICs", "Elle m'adore. Je pense qu'elle me confond avec quelqu'un de plus important" : le compte Twitter de Loic Prigent est l'un des plus retweetés.