Bébés rouennais : le succès des Maisons d’assistantes maternelles

Comme c'est le cas du côté de la route de Darnétal, à l'est de Rouen. Le lieu, ouvert en septembre, se nomme "Ma maison à moi" et accueille une douzaine de bambins âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Trois assistantes maternelles, Jennifer Lebras, Faustine Chéron et Leticia Despois, ont décidé de se regrouper dans cette maison qu'elles louent. Une véritable petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

"C'est un concept à mi-chemin entre l'assistante maternelle qui travaille chez elle et la crèche", expliquent les jeunes femmes. "Avec ses avantages. Nous ne sommes pas seules, nous échangeons et avons une vraie relation avec les enfants et parents".

Très contrôlées

Evidemment, les trois "patronnes" de la MAM doivent aussi assurer les tâches administratives et nettoyer chaque jour les lieux. Les règles sont strictes et le Conseil général, qui délivre l'agrément, y veille. "Nous faisons des semaines de 50 heures", assurent-elles. Avec le sourire. Car les projets ne manquent pas : création d'un potager dans le jardin, activités et décorations thématiques, massages pour bébé...