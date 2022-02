Feu d'appartement à Bayeux : un immeuble évacué, 6 personnes intoxiquées (photos)

Quelques jours après le feu de poubelles de la rue Pierre de Coubertin, après le feu de transformateur dans le quartier de la Vallée des Près, un autre immeuble collectif a été le théâtre d'un incendie à Bayeux.



Mardi 12 février, à 6h du matin, un incendie, dont l'origine précise reste à déterminer, s'est en effet déclenché dans un appartement du rez de chaussée de la tour de Ryes, un des six immeubles d'habitat collectif du quartier Saint-Jean à Bayeux.

6 personnes intoxiquées



Rapidement alertés, les sapeurs pompiers de Bayeux et de Caen se sont rapidement projetés sur place. Devant l'intensité de l'incendie, et sa localisation, ils ont vite pris la décision d'évacuer l'immeuble. Au total, 30 locataires ont donc dû quitter leur logement. Parmi eux, six, dont deux enfant et une adolescente, ont été intoxiqués et ont dû être conduits au centre hospitalier.



Les autres ont été pris en charge par les pompiers et conduits au foyer pour personnes âgées St-Floxel, pour patienter au chaud et autour d'un café. Les 20 pompiers mobilisés ont rapidement maîtrisé l'incendie et ont ensuite ventilé l'appartement et l'immeuble.



L'incendie n'a pas provoqué de dégâts particuliers dans l'immeuble. Cependant, l'appartement a été très dégradé. Deux heures après les faits, vers 8h, les occupants de l'immeuble ont été autorisés à regagner leur logement et invités à aérer au maximum. Une forte odeur régnait en effet à l'intérieur et à l'extérieur de la tour.

Frédéric Oblin pour Le Bessin Libre