Agression en pleine rue

Le 16 juillet 2009, Amélie étudiante de 21 ans quitte l'université. Elle emprunte un raccourci, un escalier derrière la rue de magasin à poudre. Un homme la suit, mais elle ne se méfie pas. Dans un tournant de cet escalier, il lui lance 't'as de beaux seins”, et il “s’y accroche” . Après avoir été giflé, il s’enfuit en l’insultant. Elle porte plainte et recroisera cet homme deux fois. Elle réussit juste à noter le numéro de sa plaque d’immatriculation : l’agresseur peut enfin être identifié. À l’audience correctionnelle, lundi 1er février, Didier, 46 ans, employé dans une miroiterie depuis 22 ans, ne justifie pas son geste et s’excuse. “Je voulais juste la toucher” . Mais, il y a 10 ans, Didier a déjà voulu mettre sa main sur les fesses d’une passante, et avait écopé de six mois de prison. Cette fois-ci, c’est un an d’emprisonnement avec une mise à l’épreuve qui l’attend. Il devra, de plus, indemniser sa victime de 1 200 euros, se soigner, et ne pas recroiser son chemin.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire