Les trois hommes ont opéré en pleine journée. Il était 12h40, jeudi 7 février, lorsque deux livreurs de viande se sont fait agresser par trois hommes, rue Saint Just, au Havre. Les trois individus, armés de bombes lacrymoège, les ont gazé, frappé et leur ont volé un portable, un blouson et leur ont volé une pochette.