Prévisons météo Manche : week-end perturbé

Toujours pour la nuit de vendredi à samedi, le vent de Nord à Nord-Ouest demeure faible ou modéré. Les températures minimales sont comprises entre 0 et 2 degrés dans l'intérieur avec quelques gelées temporaires en cours de nuit dans le Mortainais. Dans le nord Cotentin, ces valeurs s'échelonnent plutôt entre 2 et 5 degrés des terres vers le littoral.

Samedi 9 février

Sous un ciel couvert, la perturbation qui a gagné l'ouest et le Cotentin en fin de nuit s'étend à l'ensemble du département pour la journée. A son passage, les précipitations, d'abord faibles le matin, deviendront temporairement un peu plus marquées en journée. Elles se produiront sous forme de pluie dans le Cotentin mais pourront se mêler de flocons sur les hauteurs du Bocage. Le vent est faible d'Ouest à Nord-Ouest puis s'oriente au Sud-Ouest l'après-midi. Les températures maximales sont comprises entre 5 et 7 degrés du bocage saint-lois à la région cherbourgeoise avec localement 4 degrés sur le saint-pois ou le mortainais.

Dimanche 10 février

La perturbation de la veille circule encore une bonne partie de la journée sur la région. Associée à un regain de douceur, elle apporte aussi des pluies parfois bien marquées. En fin d'après-midi, le ciel s'éclaircit accompagné de nuages porteurs d'averses, prenant un caractère de giboulées. Le vent de Sud modéré vire Sud-Ouest dans l'après-midi. Des rafales sont à attendre sous les averses.

Les températures minimales sont comprises entre 3 et 6 degrés de l'intérieur vers les côtes, les maximales entre 7 et 9 degrés.