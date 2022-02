Armada 2013 : déjà 36 bateaux confirmés

Parmi les 36 bateaux qui seront à Rouen pour l'Armada 2013 on compte 31 voiliers et 5 bateaux militaires. D'eux d'entre eux sont des bâtiments exceptionnels : le Kruzenshtern et le Monge. Le premier est le plus long voilier du monde et mesure près de 114,5 mètres. Le Monge quant à lui est le plus grand navire qui puisse amarrer sur les quais de Rouen. Ils seront les deux incontournables de cette 6e édition de l'Armada.

Ont confirmé récemment leur participation à l'Armada : trois voiliers d'Etat qui sont le Cisne Branco, en provenance du Brésil, le Shabab Oman venu du Sultanat D'Oman ainsi que le TS Royalis. Trois bateaux militaires seront également là : le HMS Blyth du Royaume Uni, ainsi qu'un patrouilleur norvégien et une frégate marocaine.

