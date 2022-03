Nivet : “Je me fais plaisir”

A 33 ans, après avoir joué à Auxerre (1996-1999), Châteauroux (1999-2001) et Troyes (2001-2007), Benjamin Nivet pourrait bien terminer sa carrière auprès du club bas-normand. Témoignage.



“Je replonge d’un an, jusqu’en juin 2012. Je suis dans un club où je me sens bien, où je me fais plaisir. C’est important pour moi de pouvoir évoluer sereinement et dans de bonnes conditions. Il y a une bonne ambiance, ça se passe bien avec mes coéquipiers. Nous sommes tous heureux de cette aventure et nous avons envie de la continuer ensemble, c’est clair. Je suis aussi très content de pouvoir continuer dans ce club parce que c’est un club ambitieux qui a envie de grandir et j’ai envie de grandir avec lui. Nous sommes en bonne position cette saison, nous avons fait pour l’instant ce qu’il faut mais le chemin est encore long. La preuve avec le match face à Châteauroux, nous avons failli être piégés chez nous. Tous les matchs à venir vont être durs, les équipes vont être de plus en plus regroupées contre nous. Cela va être plus difficile que la première partie de saison”.



