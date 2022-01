Sony va lancer une console de jeu PlayStation 4 d'ici à la fin de l'année

D'après le journal Asahi jeudi, malgré un marché des consoles qui se réduit, Sony prépare un nouveau modèle qui, outre les jeux, sera spécifiquement conçu pour recevoir tous les contenus audiovisuels distribués en ligne par Sony et pour interagir avec les smartphones.

"Pour que cette console offre des images encore plus époustouflantes, Sony envisage d'employer des puces de grande puissance, ce qui permettra de creuser l'écart avec les jeux ou autres contenus sur smartphone ou ordinateur", a expliqué le quotidien nippon sans citer de source.

La PS4 devrait aussi mettre à profit la popularité des réseaux communautaires, pour le partage de musiques, jeux, vidéos.

La manette devrait quant à elle intégrer un pavé tactile.

Cette nouvelle machine serait proposée pour un prix qui dépasserait 40.000 yens (au-delà de 350 euros).

La conjoncture n'est toutefois pas très bonne pour lancer une nouvelle console, souligne l'Asahi.

La PS3 mise en vente en novembre 2006 au Japon s'est certes écoulée à plus de 75 millions d'exemplaires dans le monde, mais c'est loin des 102,4 millions de PlayStation, modèle initial commercialisé en décembre 1994, et des 155 millions de PS2, version lancée en mars 2000.

Le concurrent et compatriote de Sony, le groupe Nintendo, a aussi plus de mal avec sa nouvelle Wii U qui n'a pas reçu l'accueil escompté après sa sortie fin 2012, tandis que la précédente Wii, qui date de fin 2006, a rencontré un énorme succès transgénérationnel.

Ces rumeurs de presse concernant la PS4 ont cependant enthousiasmé les investisseurs à la Bourse de Tokyo. L'action Sony s'élevait jeudi matin de près de 4%, alors que l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes perdait environ 1,00%.

Ils sont d'autant plus excités que Sony a envoyé la semaine dernière à la presse des invitations pour un évènement mystère prévu le 20 février à New York, qui pourrait être l'annonce officielle du développement et du lancement de cette nouvelle console.