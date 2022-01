Ce samedi à Rouen on fête le Nouvel An chinois !

Tambours, cymbales et gongs annonceront le passage du Dragon et du Lion. C'est l'Association culturelle et sportive euro chinoise (ASCEC), soutenue par Le Printemps, qui a décidé de franchir le pas. "Il a fallu trouver du monde et des moyens, mais nous avons réussi et nous allons pouvoir montrer nos coutumes et nos traditions", se réjouit Liqin Yang, le directeur de l'ASCEC. A Rouen, la communauté chinoise représenterait environ 500 personnes.

L'ASCEC, qui réunit 200 membres, est très active dans l'agglo. Elle propose des animations culturelles, des festivals ou des cours, notamment de tai-chi-chuan, au Kindarena.

Pratique. Nouvel An chinois à Rouen, samedi 9 février, de 16h à 17h sur la place de la Cathédrale. Et dès 15h30 dans les allées du Printemps.